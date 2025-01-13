Советский актер Сергей Зиновьев умер на 70-м году жизни

Советский, литовский актер театра, кино и телевидения Сергей Зиновьев умер 12 января. Он скончался на 70-м году жизни.

Информация о смерти артиста размещена на сайте kino-teatr.ru. Причина не уточняется.

Сергей Зиновьев родился 26 декабря 1955 года. Окончил в 1980-х Литовскую государственную консерваторию и начал работать актером Вильнюсского русского драматического театра.

На экране артист впервые появился также в 1980-м, в сериале «Американская трагедия», снятом по произведению Теодора Драйзера. В нем он сыграл одного из приятелей главного героя.

Затем он снялся в картинах: «Мера за меру», «В полном одиночестве», «Прокуроры», «Запах страсти» и других проектах.

Ранее сообщалось о смерти российского фотохудожника Олега Беликова, который прославился уникальными изображениями. Он снимал отечественных и зарубежных рок-исполнителей.