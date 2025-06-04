Умерла на 74-м году жизни киновед Наталья Милосердова

На 74-м году жизни скончалась известный киновед, сценарист и член Союза кинематографистов России Наталья Милосердова. О ее смерти сообщила пресс-служба профессионального сообщества.

В некрологе, опубликованном Союзом кинематографистов, отметили талант женщины и любовь к садоводству.

«Наталья Милосердова была авторитетным членом нашего сообщества. Искренним, отзывчивым. Она любила свою дачу и выращивала прекрасные плоды, которыми по осени угощала коллег... Наташа была верующим человеком», – говорится в сообщении.

В Союзе кинематографистов выразили глубокие соболезнования родным и близким Милосердовой.

Профессиональная деятельность Милосердовой была связана с Музеем кино, кинофестивалем «Лучезарный ангел», Гильдией киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России.

Известно, что Наталья Милосердова также является автором книги «Барская», посвященной выдающейся советской актрисе, сценаристке и режиссеру, одному из основоположников детского кино, Маргарите Барской.

Ранее мы писали о том, что сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова умерла от рака на 52-м году жизни.

Также стало известно о смерти в 87 лет артиста балета и актера Валерия Панова. Он ушел из жизни в Израиле.