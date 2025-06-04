Сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова умерла от рака на 52-м году жизни

Сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова умерла от рака. Об этом сообщает aif.ru.

4 июня 2025 года стало известно о смерти Татьяны Сахаровой на 52-м году жизни. По информации источника, сенатор боролась с раком, однако недуг оказался сильнее.

Дата и место прощания с Татьяной пока не уточняются.

Полномочиями сенатора Сахарова была наделена 7 октября 2021 года. Умершая входила в Совет Федерации от Мурманской области и занимала должность заместителя председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

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