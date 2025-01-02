Умерла на 104-м году жизни старейшая олимпийская чемпионка Агнеш Келети

Старейшая олимпийская чемпионка Агнеш Келети умерла на 104-м году жизни. Она не дожила всего несколько дней до своего дня рождения. Об этом сообщает Nemzeti Sport.

За свою спортивную карьеру Агнеш прошла через многое. В том числе и через «отмену» из-за своего еврейского происхождения. Однако, вернувшись к соревнованиям в 50-х годах, сразу получила всемирное признание. Она завоевала первую золотую медаль в 1952 году, затем на Олимпиаде 1956 года — еще четыре. Всего ей вручили за достижения в спортивной гимнастике 10 олимпийских медалей.

Причина смерти спортсменки не уточняется. Последние дни жизни Агнеш провела в Венгрии. Отметим, что старейшей чемпионкой мира она считалась с сентября 2023 года.

Ранее умерла «женщина-кошка» Джослин Вильденштейн. Ей было 84 года. По словам ее бойфренда, женщина скончалась во сне.

Также 31 декабря не стало актрисы из фильма «Москва слезам не верит» Инны Выходцевой.