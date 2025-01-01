Страдала от одиночества: актриса из фильма «Москва слезам не верит» умерла 31 декабря

31 декабря умерла заслуженная артистка России Инна Выходцева. Ей было 90 лет.

О смерти актрисы сообщил Союз кинематографистов России. Инна Выходцева скончалась после продолжительной болезни.

В некрологе сообщается, что у кинозвезды была нелегкая судьба, но, несмотря на это, она оставалась добрым и отзывчивым человеком, готовым прийти на помощь к молодым актерам, поделиться с ними опытом и знаниями. За это Выходцеву уважали и любили коллеги и зрители.

Инна Выходцева родилась в Донецке в 1934 году. Она с детства тянулась к сцене — читала стихи, участвовала в праздничных концертах, посещала драмкружок. После будущая актриса окончила ВГИК и начала работать актрисой дубляжа.

За свою карьеру снялась в более 160 картинах. Инна Выходцева сыграла провожающую в «Летят журавли», Анну Погудко в сериале «Тихий Дон». Также актриса появилась в фильмах «Москва слезам не верит», «Служебный роман» и многих других. Последней работой Инны Выходцевой стал мини-сериал «Сын», в котором она сыграла вахтершу.

Почти всю жизнь Инна Выходцева прожила в браке с актером Львом Поляковым, который умер в 2001 году. Единственный сын звезды Никита пропал во время цунами в Доминикане. Актриса страдала от одиночества и даже пыталась покончить с собой в 2022 году, но ее спасли врачи. Последние годы жизни провела в пансионате для пожилых людей.

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