Проснулся рядом с трупом: жених «женщины-кошки» Джослин Вильденштейн раскрыл подробности ее смерти

Самая известная в мире жертва пластической хирургии, светская львица Джослин Вильденштейн умерла в Париже, не дожив до 2025 года около двух часов. Сердце 84-летней «женщины-кошки» остановилось в отеле, где она была с женихом, модельером Ллойдом Кляйном.

По словам мужчины, они собирались вместе отпраздновать Новый год и перед началом праздничной программы решили отдохнуть в номере. Он подчеркнул, что до сих пор пребывает в шоковом состоянии, так как проснулся рядом с трупом.

«Джослин мирно скончалась во сне. Это так грустно, это просто ужасно грустно. Это такая боль, лежать рядом со своей половинкой, с которой вы вместе 21 год, и готовиться встречать Новый год, но обнаружить ее холодной», — разоткровенничался Ллойд в беседе с журналом People.

Он уточнил, что причиной смерти «женщины-кошки» стала тромбоэмболия легочной артерии. Из-за заболевания стенок вен у нее были сильные отеки на ногах, кровь оказалась заблокирована, а мозг не получал достаточное количество кислорода.

«Мы дремали, и когда я проснулся, я сказал: "Джослин, нам пора вставать, нам нужно одеться", а она была уже холодна и мертва», — сказал Кляйн.

К слову, популярность Вильденштейн принесла не внешность «кошки», а брак с миллиардером Алеком Вильденштейном. Они поженились в 90-х годах, но долго вместе не прожили. При разводе Джослин отсудила у него 2,5 миллиарда долларов.

Ранее 84-летняя Джослин Вильденштейн поделилась в Сети архивным фото. На снимке она была совсем не похожа на себя. Сама светская львица отрицала то, что ложилась под нож хирурга и уверяла, что ее лицо изменилось по естественным причинам из-за возраста.