Умерла мать гроссмейстера Яна Непомнящего. Об этом в соцсетях сообщили представители Федерации шахмат России.

8 июня ушла из жизни мать гроссмейстера Яна Непомнящего — Лилия Борисовна. Точный возраст и причина смерти неизвестны. Сообщается, что женщина работала преподавателем математики.

«Федерация шахмат России выражает искренние соболезнования Яну Александровичу и всем родным и близким покойной. Светлая память!» — написали в ФШР.

Сам 34-летний Непомнящий выложил в день смерти матери архивную фотографию с ней, на которой видно, как Лилия Борисовна держит его на руках.

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