Американский боксер Тони Родригес умер после поражения в бою

Американский боксер Педро Антонио (Тони) Родригес скончался в США после проигранного поединка. Ему было 37 лет.

5 июля в Аризоне состоялся бой между Родригесом и молодым американским боксером Филиппом Веллой. Поединок, длившийся шесть раундов, завершился победой Веллы по судейскому решению. После боя Тони вернулся в отель и собирался поужинать с другими бойцами, участвовавшими в турнире, но он так и не появился в вестибюле. Утром 6 июля тело мужчины обнаружили в его номере, пишет The Sun.

На данный момент официальная причина смерти боксера не установлена. Правоохранительные органы Аризоны начали расследование. Результаты вскрытия и других экспертиз ожидаются в ближайшее время.

Последние годы карьеры Тони Родригеса были отмечены серией неудач. Он проиграл семь последних боев подряд, включая тот самый поединок против Веллы, которому всего 21 год.

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