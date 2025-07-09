На 84-м году жизни умер украинский композитор Игорь Поклад. Об этом в соцсетях сообщила его супруга Светлана.

Композитор Игорь Поклад скончался в возрасте 83 лет в Ворзеле. Причину смерти жена Народного артиста Украины не раскрыла.

«Вот и все. Любила, люблю и буду любить. Помолитесь за Игоря Дмитриевича, пожалуйста. За его бессмертную душу», — написала Светлана.

Игорь Поклад родился в 1941 году, он являлся автором музыки к мюзиклам, фильмам и мультфильмам. Самыми известными его работами стали серия мультфильмов «Казаки», фильмы «Где вы, рыцари?» и «Весь мир в глазах твоих».

В 2021 году Поклада наградили званием Герой Украины за вклад в национальное искусство.

Ранее мы писали о том, что скончался главный режиссер калужского ТЮЗа Михаил Визгов. Причина смерти не раскрывается.

Мы также рассказывали о смерти дрессировщицы слонов Нины Корниловой. Она ушла из жизни в возрасте 98 лет.