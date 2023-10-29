Умерла легендарная польская актриса Ванда Слезак

На 89-м году жизни скончалась польская актриса театра, кино и телевидения Ванда Слезак. Об этом сообщили в пресс-службе театра города Торунь, в котором она служила с конца 1950-х годов.

В театре назвали Слезак легендой и отметили, что актриса имела награды за заслуги перед национальной культурой Польши.

Карьера Ванды Слезак началась, когда ей исполнилось 22 года. При этом изначально она планировала играть в театре, но зрителям стала известна по ролям в исторической драме «Сизифов труд», сериале «Зачарованное озеро» и съемкам в «Телевизионном театре», премьера которого состоялась в 1953 году. Всего Ванда сыграла более 80 ролей, сообщает «Российская газета».

Ранее стало известно, что умерла американская актриса кино и сериалов Джоан Эванс. Ей было 89 лет. О смерти звезды сообщил ее сын Джон Уэзерли.

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