В Москве умерла известный ученый-генетик Наталья Делоне. Женщине было 100 лет. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, ее не стало в ночь на вторник, 23 июля. Наталья Львовна скончалась в собственной квартире на Пятницкой улице. О причинах не сообщается, также нет информации о дате прощания и похорон. Родные тоже пока не делали официальных заявлений.

Напомним, что Наталья Делоне являлась крупным специалистом в области цитогенетики, разрабатывала программу экспериментальной космической биологии. Отец женщины Лев Делоне – известный генетик.

Наталья опубликовала уникальные воспоминания о своих современниках — генетиках, работавших в 1930—1950-е годы в Советском Союзе в эпоху противостояния с Трофимом Лысенко.

Ранее мы писали о том, что в возрасте 73 лет умер актер из сериала «Московская борзая» Владимир Королев. Артист ушел из жизни 21 июля.

Также сообщалось, что в возрасте 66 лет умер актер из сериала «Поросль» Виталий Каракорский. Он также известен по роли в телефильме «Вегетарианец», работал на литовском радио и телевидении.