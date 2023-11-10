Умерла дублер Терешковой – космонавт Валентина Пономарева

Ушла из жизни Валентина Пономарева, выступавшая дублером первой в мире женщины-космонавта. Ей было 90 лет. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

По данным источника, женщины не стало 8 ноября. Прощание с Пономаревой состоится в 12.00 по московскому времени 11 ноября в Доме космонавтов Звездного городка. Ее похоронят на кладбище деревни Леониха городского округа Лосино-Петровский.

Напомним, что в 1963 году Пономарева входила в число участниц программы первого женского космического полета на корабле «Восток-6» вместе с Валентиной Терешковой, Ириной Соловьевой и Жанной Еркиной.

В итоге она была назначена вторым дублером пилота космического корабля Терешковой.

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