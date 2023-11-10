Автор песни «Верный друг» Мобил Бабаев умер в 77 лет

Музыкант, заслуженный деятель искусств Азербайджана, композитор Мобил Бабаев ушел из жизни в 77 лет. Смерть наступила в ночь на 10 ноября, сообщает портал Report.

Родственники Мобила Бабаева приняли решение похоронить его на Ясамальском кладбище в Баку. Церемония прощания уже состоялась в мечети Тезепир.

О причинах смерти музыканта не сообщается.

Мобил Бабаев много лет работал на киностудии «Азербайджанфильм». Он стал известен широкой публике благодаря песне под названием «Верный друг», которая впервые прозвучала на музыкальном фестивале в Вильнюсе в 1974 году.

Ранее стало известно, что 30 октября умерла Алла Вейкина — супруга первого заместителя гендиректора киностудии «Мосфильм» Николая Иванова, которого называли «кардиналом» советского кино. Женщина скончалась в Москве на 99-м году жизни от сердечно-сосудистой недостаточности.