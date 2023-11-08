Раскрыта причина смерти актера из фильма «Джентльмены удачи» Яббарова

Актер Анатолий Яббаров, известный по роли Митяя в фильме «Джентльмены удачи», умер из-за проблем с сердцем. Об этом рассказала помощница артиста.

86-летний актер страдал сразу от нескольких болезней.

«У Анатолия Ахмедовича отказало сердце, врачи сказали, что это левожелудочковая недостаточность и ишемическая кардиомиопатия», — объяснила она в интервью ИА Регнум.

Женщина не знает лично родственников артиста. Но, по ее словам, у Анатолия есть сын и внук, но они на протяжении нескольких живут в другой стране и не общались с Яббаровым. Его навещал только племянник.

Актер умер 6 ноября. Похоронами заслуженного артиста на данный момент занимается его помощница.

Напомним, Анатолий Яббаров стал известен благодаря эпизодическим, но запоминающимся ролям. Он сыграл убийцу в «Двух капитанах», Тарана в «Одесских каникулах» и гробовщика в «Совсем пропащем». Кроме того, он снимался в лентах «Бег», «Звезды и солдаты», «Таинственная стена», «Легенда о Тиле». Наиболее яркой стала роль Митяя в «Джентльменах удачи».