Умерла декан факультета театра кукол РГИСИ Тамара Стависская. Об этом сообщает 78.ru.

В пресс-службе РГИСИ подтвердили смерть декана Факультета театра кукол Тамары Стависской. Она проработала в учреждении последние 40 лет. Причина смерти неизвестна.

Стависская поступила на режиссерский курс Н. П. Наумова в ЛГИТМиК в 1987 году. В нулевых она создала авторскую методику обучения работе с планшетной тренировочной куклой, которую использовали и за пределами России. За свою карьеру Стависская выпустила множество талантливых учеников, часть из которых стали лауреатами премий и фестивалей.

