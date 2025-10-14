Умер актер из аргентинского сериала «Богатые и знаменитые» Рубен Маравини

Умер аргентинский актер, режиссер и драматург Рубен Маравини. Он снимался в «Богатых и знаменитых». О кончине звезды сообщается на официальном сайте Аргентинской ассоциации актеров.

В опубликованном некрологе не указаны причина смерти артиста и другие детали, связанные с его уходом из жизни.

Маравини был многогранной фигурой в мире искусства — он проявил себя как актер театра, кино и телевидения, а также как режиссер, драматург и педагог. Российскому зрителю он наиболее знаком по роли инспектора Аревало в популярной теленовелле «Богатые и знаменитые».

Активная карьера Маравини в кино и на телевидении началась в 1980-х годах. За годы работы он принял участие в таких известных проектах, как «24 часа», «Друзья навеки», «Чемпионы» и «Мартин Фьерро».

Рубен родился в 1952 году. Он получил профессиональное образование в Национальной консерватории драматического искусства. В 1980-х годах он учился в Нью-Йорке и Калифорнии.

