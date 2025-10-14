R&B исполнитель D’Angelo умер в возрасте 51 года из-за рака. Об этом сообщает Variety.

Скончался американский R&B и нео-соул исполнитель Майкл Юджин Арчер, известный под псевдонимом D’Angelo. Ему был 51 год. Семья певца подтвердила новости о смерти артиста. Причиной стал рак.

«Яркая звезда нашей семьи померкла для нас… После продолжительной и мужественной борьбы с раком мы с разбитым сердцем сообщаем, что Майкл Арчер, известный своим поклонникам по всему миру как Д’Анджело, покинул этот мир сегодня, 14 октября», — сказано в заявлении семьи.

D’Angelo начал свою карьеру в 1991 году, его первый альбом Brown Sugar стал платиновым, а песня Lady из него вошла в рейтинг Billboard Hot 100. Следующий альбом исполнителя Voodoo тоже имел большой успех — пластинка взяла сразу две Grammy: одну за лучший R&B альбом, вторую за лучший мужской R&B вокал.

Ранее мы писали о том, что умер актер из аргентинского сериала «Богатые и знаменитые» Рубен Маравини.