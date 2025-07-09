Умерла чехословацкая оперная певица Гелена Таттермусхова. О смерти сообщила пресс-служба Национального театра Праги.

Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных о дате церемонии прощания.

Умершая известна ролями в операх Моцарта. В 1956 году она присоединилась к оперной труппе театра, в котором выступала до 1980-х годов. Также песни в исполнении артистки звучали в сказке 1963 года «Русалка».

С 1977 года она преподавала в Пражской консерватории.

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