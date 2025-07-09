На 93-м году жизни скончался индийский сценарист, режиссер и поэт-песенник Шива Шакти Датта

В возрасте 92 лет скончался индийский сценарист, режиссер и поэт Шива Шакти Датта. Более известный как автор песен, артист умер у себя дома, сообщает 123telugu.

Как пишет издание, причиной смерти стали «возрастные болезни».

Поэт-песенник был уважаемым литературным деятелем. Его произведения отличались культурным богатством и философской глубиной. Кончина режиссера глубоко потрясла кинематографическое сообщество. В социальных сетях появилось множество посвященных ему постов.

Также Датта является отцом актера и композитора М.М. Кееравани, лауреата премий «Оскар» и «Золотой глобус».

Шива Шакти Датта родился в 1932 году в Британской Индии. Однажды он сбежал из дома, чтобы поступить в школу искусств в Мумбаи. Со временем поэт освоил гитару и ситар. Затем началась карьера в кино, на этом поприще Датта стартовал как помощник режиссера.

Его собственным успехом в кинематографе стала кинолента Janaki Ramudu 1988 года, которая стала хитом национального проката.

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