Умер в 60 лет сценарист Дэвид Флеботт, работавший над «Отчаянными домохозяйками»

На 61-м году жизни умер номинант на «Эмми» сценарист Дэвид Флеботт, известный по сериалам «Отчаянные домохозяйки», «Подпольная империя» и «Король Талсы». Об этом сообщает Deadline.

Карьера Флеботта началась в жанре ситкомов — он работал над такими проектами, как «Эллен», «Непредсказуемая Сьюзан» и «Уилл и Грэйс». С 2008 по 2012 год он занимал должность сопродюсера «Отчаянных домохозяек», а затем переключился на драмы, создавая сценарии для «Подпольной империи», «Я умираю со смеху». Его последней работой стал криминальный сериал «Король Талсы».

В 1999 году он был номинирован на «Эмми» за мультсериал «The PJs», а также дважды — на премию Гильдии сценаристов США за «Подпольную империю».

Коллеги вспоминают его как доброго, проницательного и невероятно талантливого человека. Сценаристка Синди Капонера написала: «За всю свою карьеру я не встречала никого столь остроумного, доброго, открытого и умного — он ведь из Бостона! — и при этом настолько преданного писательскому делу. Он работал до самого конца, без единой жалобы. Настоящий пример того, как жить и творить с любовью».

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