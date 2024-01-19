Опубликовано 19 января 2024, 17:13
1 мин.
Умерла автор романов «Жизнеописание Льва» и «Пролог» Наталия Репина
Автор романов «Жизнеописание Льва» и «Пролог» Репина умерла от рака в 56 лет.
© Freepik
Ушла из жизни российская писательница Наталия Репина. Об этом сообщает Telegram-канал Brief.
Причиной смерти 56-летней писательницы стало онкологическое заболевание, с которым она боролась на протяжении последних лет.
Напомним, Наталия Репина родилась в Москве. Писательница является выпускницей филологического факультета МГУ и сценарного отделения Высших курсов сценаристов и режиссеров.
Репина является автором романов «Жизнеописание Льва» и «Пролог». Последняя книга стала лучшим произведением 2020 года по версии журнала «Урал».
Ранее сообщалось, что 46-летний заслуженный артист России Михаил Шиленков умер в ванной отеля.
Также мы писали, что на 95-м году жизни скончался актер Юрий Соучек.
Новости партнеров
О чем говорят