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Опубликовано 19 января 2024, 17:13
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Умерла автор романов «Жизнеописание Льва» и «Пролог» Наталия Репина

Автор романов «Жизнеописание Льва» и «Пролог» Репина умерла от рака в 56 лет.
Умерла автор романов «Жизнеописание Льва» и «Пролог» Наталия Репина

© Freepik

Ушла из жизни российская писательница Наталия Репина. Об этом сообщает Telegram-канал Brief.

Причиной смерти 56-летней писательницы стало онкологическое заболевание, с которым она боролась на протяжении последних лет.

Напомним, Наталия Репина родилась в Москве. Писательница является выпускницей филологического факультета МГУ и сценарного отделения Высших курсов сценаристов и режиссеров.

Репина является автором романов «Жизнеописание Льва» и «Пролог». Последняя книга стала лучшим произведением 2020 года по версии журнала «Урал».

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