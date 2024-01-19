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Опубликовано 19 января 2024, 09:28
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Тело пролежало больше суток: заслуженный артист РФ Михаил Шиленков умер в ванной отеля

46-летний заслуженный артист России Михаил Шиленков умер в ванной отеля.
Тело пролежало больше суток: заслуженный артист РФ Михаил Шиленков умер в ванной отеля

© Freepik

Умер заслуженный артист РФ, 46-летний фаготист Михаил Шиленков. Его тело больше суток пролежало в ванной отеля в центре Москвы.

Как сообщает Telegram-канал Mash, предварительной причиной смерти солиста Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. У мужчины были проблемы со здоровьем: он страдал сердечными заболеваниями, гипертонией на фоне лишнего веса и имел проблемы с печенью.

На днях Шиленков зашел в свой номер и больше оттуда не выходил. Он не реагировал на стук в дверь, поэтому сотрудники отеля вызвали спецслужбы, которые обнаружили тело фаготиста в ванной. Признаков насильственной смерти на нем не было.

Артист собирался выступить 27 января в столичной филармонии.

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