Умерла английская актриса и лауреат двух премий BAFTA Джоан Морин Бакстер

Умерла лауреат двух премий BAFTA и английская актриса Джоан Морин Бакстер. О смерти знаменитости сообщает «Российская газета».

10 августа в Лондоне умерла 92-летняя актриса, на счету у которой множество наград и номинаций на премию BAFTA. Что стало причиной смерти — не уточняется.

Бакстер — телевизионный продюсер, актриса, писательница, участница и ведущая шоу. Она известна как создатель детской программы Blue Peter, выходившей в 1962 году.

Ранее в возрасте 77 лет из-за болезни умер американский рок-музыкант Роберт Уилток. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что после болезни умер 86-летний британский актер и голос мистера Бенна Рэй Брукс.