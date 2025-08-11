Опубликовано 11 августа 2025, 13:101 мин.
Умерла английская актриса и лауреат двух премий BAFTA Джоан Морин Бакстер
© freepik
Умерла лауреат двух премий BAFTA и английская актриса Джоан Морин Бакстер. О смерти знаменитости сообщает «Российская газета».
10 августа в Лондоне умерла 92-летняя актриса, на счету у которой множество наград и номинаций на премию BAFTA. Что стало причиной смерти — не уточняется.
Бакстер — телевизионный продюсер, актриса, писательница, участница и ведущая шоу. Она известна как создатель детской программы Blue Peter, выходившей в 1962 году.
