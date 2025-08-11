Умер американский музыкант, экс-участник The Rolling Stones Роберт Стэнли Уилток

В возрасте 77 лет скончался американский музыкант, певец, и телеведущий Роберт Стэнли Уилток. О его кончине сообщает Deadline.

Артист ушел из жизни утром в воскресенье, 10 августа, в своем доме в Техасе. Причина смерти — непродолжительная болезнь. Подробности не уточняются.

Роберт «Бобби» Уитлок, родился в Мемфисе в 1948 году. За всю карьеру сыграл со множеством популярных исполнителей и коллективов. Самые громкие из них: Джордж Харрисон и группа The Rolling Stones.

Однако наибольшую известность артист получил благодаря своему участию в американо-британском проекте Derek and the Dominos, созданном Эриком Клэптоном.

Коллектив Derek and the Dominos распался после одной записанной пластинки, во многом из-за проблем Клэптона со здоровьем. Однако позже остальные музыканты часто играли вместе.

