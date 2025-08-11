После болезни умер 86-летний британский актер и голос мистера Бенна Рэй Брукс. О смерти артиста сообщает ТАСС.

9 августа ушел из жизни британский актер, получивший известность благодаря участию в ТВ-программах. Последние несколько лет Рэй страдал деменцией. Как сообщает источник, причиной смерти стала непродолжительная болезнь. Диагноз умершего не раскрывается.

Артист дебютировал в кино в конце 1950-х. В его фильмографии около ста проектов. Он получил известность после драмы «Кэти, вернись домой» и озвучки детского шоу «Мистер Бенн».

За роль в фильме «Сноровка… и как ее приобрести» актер получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля.

Ранее сообщалось, что 38-летняя звезда кулинарных реалити-шоу Янин Кампос попала в ДТП и не выжила. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что умер 81-летний испанский музыкант Сальвадор Эрнандес.