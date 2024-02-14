Умерла искусствовед Нина Молева, завещавшая президенту картины на 2 млрд долларов

Умерла 98-летняя искусствовед Нина Молева, завещавшая президенту картины на 2 млрд долларов. Об этом сообщает «Интерфакс-Россия» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры РФ.

11 февраля 2024 года ушла из жизни Нина Молева, писатель, искусствовед и журналист. Что стало причиной ее смерти — не уточняется. Также нет данных о том, где пройдет церемония прощания.

Молева занималась исследованием истории русского и зарубежного искусства. Она была автором работ о Константине Коровине, Павле Чистякове, Иване Никитине. Всего искусствовед написала более 120 книг.

Как сообщает The Voice, после смерти супруга в 2012 году Молева стала обладательницей крупнейшей в Европе частной коллекции живописи. В нее входили картины Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициана и других великих живописцев. По оценкам экспертов, собрание стоило 2 млрд долларов. В апреле 2013 года умершая передала коллекцию в дар по завещанию президенту РФ.

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