Умерла актриса Татьяна Вилькина: известна причина смерти

От острой сердечной недостаточности умерла 51-летняя актриса Татьяна Вилькина. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации SHOT, Татьяна скончалась у себя дома в Большом Тишинском переулке в Москве.

Татьяна Вилькина — дочь художественного руководителя театрального центра «Вишневый сад» Александра Вилькина и заслуженной артистки России Ольги Широковой. Она играла в фильмах «Ретро вдвоем», «Тартюф», а также выступала режиссером и автором сценария нескольких документальных лент.

Ранее умер за неделю до 90-летия режиссер Александр Муратов. Умерший был первым мужем сценаристки Киры Муратовой. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в Калуге умер 72-летний искусствовед и писатель Владимир Обухов.