Умер за неделю до юбилея бывший муж Киры Муратовой Александр

Умер режиссер Александр Муратов. Он был первым мужем сценаристки Киры Муратовой. Постановщику на момент кончины было 89 лет. Об этом сообщает «Российская газета».

Примечательно, что через неделю Александр должен был праздновать свой юбилей. Однако незадолго до праздника его состояние ухудшилось. Причина смерти пока не разглашается. Кончина наступила 14 апреля.

Александр Муратов окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1959 году. Вместе с Кирой он снял фильм «Наш честный хлеб», а после этого выпустил самостоятельную ленту «Гонки по вертикали». В его фильмографии также числятся картины «Весенний дождь», «У крутого яра», «Та самая ночь», «Старая крепость», «Золотая цепь» и другие.

Ранее появились новые подробности смерти актера Владимира Алферова. Его невеста рассказала, что артиста могли убить. Причем она считает, что его травили ради того, чтобы завладеть его дорогостоящей картиной.

Также недавно умер белгородский депутат Сергей Сиротенко.