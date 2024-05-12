Умерла актриса Щекина, госпитализированная во время спектакля: хотела вернуться на сцену

Умерла 57-летняя актриса Марина Щекина, госпитализированная во время спектакля. Звезда рассказывала о своем самочувствии и планировала вернуться на сцену. Об этом сообщает «Амурская правда» со ссылкой на пресс-службу театра, в котором работала женщина.

По данным источника, заслуженная артистка Амурской области в конце апреля почувствовала себя плохо прямо на сцене драматического театра во время постановки «Ханума». Ей вызвали скорую помощь и увезли в больницу. Через несколько дней Марина сама вышла на связь с фанатами и поблагодарила их за теплые слова о выздоровлении. Она заявила, что скоро вернется на сцену театра, где служит с 1993 года.

12 мая СМИ написали о смерти Щекиной. Эта новость стала шоком для коллег и поклонников актрисы. В последнее время она много работала и была задействована в 14 спектаклях. Что именно стало причиной смерти женщины не сказано. Также нет информации о дате и месте ее похорон.

Ранее мы писали о том, что в 98 лет умер режиссер и кинопродюсер Роджер Корман, получивший «Оскар». Он всегда говорил, что хочет запомниться зрителям, в первую очередь, как режиссер. Кормана называли первопроходцем независимой сцены Голливуда.

Также сообщалось, что умерла 75-летняя певица и участница Фестиваля молодежи в Москве Кристиан Стефански. Она принимала участие в XII Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве в 1980-х годах.