Умер режиссер и кинопродюсер Корман, получивший почетный «Оскар»

Умер 98-летний режиссер и кинопродюсер Роджер Корман. В 2009 году он получил премию «Оскар» за вклад в развитие кинематографа.

Новость о том, что знаменитость ушел из жизни публикует ABC News. Известно, что мужчины не стало 9 мая в Калифорнии. Он умер в своем доме в возрасте 98 лет.

Напомним, что Корман получил известность, работая с картинами категории B (преимущественно фильмы ужасов низкого класса и боевики). Его дочь в заявлении напомнила, как отец отвечал на вопрос: «каким бы хотел запомниться народу». Тогда он ответил.

«Я был режиссером, вот и все», – говорил Роджер.

СМИ пишут, что у мужчины был талант – снимать фильмы с минимальным сюжетом. В 1960 году на экраны вышла картина «Магазинчик ужасов», на который он потратил $30 тыс. и всего два дня. На протяжении свое 74-летней карьеры он запомнился как «первопроходец независимой сцены Голливуда».

Ранее мы писали о том, что ушел из жизни советский актер Эвалд Аавик из «Кремлевских курантов». Ему было 83 года.

Также сообщалось, что умерла 75-летняя певица и участница Фестиваля молодежи в Москве Кристиан Стефански. Она принимала участие в XII Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве в 1980-х годах. Но ее карьера началась на 10 лет раньше, в составе малоизвестной группы. В 1975 году певица решила выступать сольно и записала альбом под названием Christiane Stefanski.