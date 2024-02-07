Умерла актриса сериала «Мухтар. Новый след» Елена Сафронова. Об этом сообщает Кp.ru со ссылкой на Могилевский областной театр драмы и комедии имени В.И. Дунина-Марцинкевича.

6 февраля 2024 года ушла из жизни белорусская актриса Елена Сафронова. В театре не стали называть причину ее смерти. Известно, что прощание с умершей состоится 8 февраля в театре с 10:00 до 12:00.

Елена работала в заведении на протяжении 43 лет. Отмечается, что она до последних дней жизни выходила на сцену и радовала публику выступлениями. В театре уточнили, что Сафронова была ведущей актрисой.

Помимо театральной деятельности, артистка была замечена в кино. Она запомнилась зрителям благодаря таким проектам, как «Семейный детектив», «Мухтар. Новый след».

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