В возрасте 27 лет скончался актер из сериала «Вертинский» Кирилл Турутин, об этом пишет aif.ru.

Сообщение о смерти актера Кирилла Турутина появилось на официальном сайте Электротеатра Станиславского, где он работал последние годы.

«Произошло непоправимое — от нас скоропостижно ушел очень молодой, очень талантливый человек, актер Электротеатра Кирилл Турутин. Мы надеялись увидеть новые роли Кирилла, тонкого, трепетного артиста с прекрасной природой и большим дарованием, и работать дальше вместе», — сказано в некрологе.

Кирилл Турутин играл в театре в спектаклях «Пиноккио. Лес», «Пиноккио. Театр», «Служанки». Он также снимался в сериалах «Седьмая симфония» и «Вертинский». Причина смерти актера не раскрывается.

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