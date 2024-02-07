Экс-продюсер Анны Асти Георгий Аглицкий разбился на байке на Бали. Об этом сообщает издание aif.ru.

6 февраля 2024 года продюсер, основатель компании по созданию видеоконтента разбился на байке на Бали. На данный момент обстоятельства аварии не уточняются. Известно, что тело молодого человека кремируют на Бали. По словам его знакомых, погибший любил этот остров.

Георгий родился в Москве, но учился в Великобритании. Не так давно он переехал на Бали и делился оттуда красочными кадрами.

«Гоша был моим коллегой, с которым мы работали вместе два года. Все, что я знаю, это то, что он разбился», — сообщила приятельница Георгия.

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