Умерла актриса сериала «Дикий пляж» Тересита Рейес после тяжелой операции

Умерла после тяжелой операции актриса сериала «Дикий пляж» Тересита Рейес.

Актриса скончалась на 76 году жизи из-за онкологии. О смерти звезды сообщили родственники в социальных сетях.

«С глубоким прискорбием сообщаем о кончине нашей любимой Тереситы Рейес. Это произошло в субботу, 24 мая, в 4:00. Она ушла с миром, окруженная любовью детей и семьи. Мы благодарны за заботу, молитвы и уважение, которые многие люди проявляли к ней всё это время», — раскрыла семья.

Сообщается, что Тересита вела тяжелую борьбу с онкологией: у нее был рак нижней челюсти и рак желудка. В апреле ей провели операцию в клинике Санта-Мария, после чего у нее начались осложнения из-за химиотерапии, которые затронули ее почки и сердце.

Тересита снялась в таких проектах, как «Дикий пляж», «Красивые и смелые», «Мачо», «Мятежное сердце», «Первая леди», «Плохие девчонки», «Умереть от любви» и других.

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