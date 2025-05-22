Исполнитель хита Snow Queen Роджер Николс умер от болезни Паркинсона в 84 года

Умер американский музыкант Роджер Стюарт Николс, прославившийся благодаря хиту Snow Queen. Ему было 84 года.

Последние два года артист страдал от прогрессирующей болезни Паркинсона. Он ушел из жизни в своем доме в Орегоне в окружении семьи.

«Покойся с миром Роджер Николс, и спасибо за музыку», - говорится в некрологе на сайте Steve Hoffman music forums.

В 1967 году Роджер Николс проснулся знаменитым, так как его песня Snow Queen, вышедшая на сингле проекта Roger Nichols Trio, попала на 29 место хит-парада в США. В 1968 году он выпустил дебютный полноформатный альбом.

В 1990 композитор оказал большое влияние на формирование стиля сибуя-кэй (shibuya-kei) в Японии.

При этом Роджер не смог достичь успеха своего брата Теодора, написавшего музыку к культовым мультсериалам «Флинстоуны» и «Скуби-Ду».

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