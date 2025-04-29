Умерла актриса Кора Сью Коллинз, сыгравшая в фильме «Анна Каренина». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Кора Сью Коллинз, известная американская актриса, ушла из жизни в возрасте 98 лет. Причина смерти не уточняется.

Коллинз родилась 19 апреля 1927 года в Бекли, штат Западная Виргиния. В возрасте пяти лет она дебютировала в кино, а в 1934 году подписала контракт с кинокомпанией и стала зарабатывать 250 долларов в неделю.

В 1930–1940-е годы она снялась в более чем сорока фильмах, включая «Королеву Кристину», «Анну Каренину» и «Всё это и небо в придачу». После 1945 года, в возрасте 18 лет, она завершила карьеру в кино.​

Ранее мы писали о том, что в возрасте 76 лет умер российский издатель Игорь Захаров.

Мы также рассказывали о смерти на 84-м году жизни заслуженного артиста РФ Алексея Крыченкова.