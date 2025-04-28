«Нет слов»: умер открывший Бориса Акунина* издатель Захаров

Умер в возрасте 76 лет российский издатель Игорь Захаров. Об этом сообщили в Telegram-канале основанного им издательства «Захаров».

Мужчины не стало 26 апреля, но причина смерти не называется. Нет информации о дате и месте похорон.

«Он в последние годы мало участвовал в каждодневной жизни издательства. Скорее наблюдал и с присущими ему остроумием и язвительностью комментировал наши подъемы и спады», — сообщили в издательстве.

Коллеги подчеркнули, что на данный момент у них «нет слов».

Напомним, что именно Захаров открыл широкому читателю писателя Бориса Акунина* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Это произошло в 1990-х годах.

В декабре 2023 года в издательстве сообщали о том, что на их складе проводится обыск из-за книг Акунина*.

Издательство «Захаров» было основано 1 марта 1998 года. За время своей работы там было выпущено более 300 книг в различных жанрах. Здесь впервые были опубликованы на русском языке собрания рассказов Уильяма Сомерсета Моэма, Роальда Даля.

Ранее мы писали о том, что умер на 84-м году жизни заслуженный артист РФ Алексей Крыченков.

*Признан иноагентом на территории РФ, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга