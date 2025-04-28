Умер на 84-м году жизни заслуженный артист РФ Алексей Крыченков. Об этом сообщили в Telegram-канале Театра Российской Армии.

Мужчина посвятил армейской сцене 62 года. Сотрудники театра выразили соболезнования родным и близким артиста.

«‎В памяти зрителей, коллег, почитателей творчества и таланта, навсегда сохранятся театральные и киноработы выдающегося артиста, которые составляют гордость и славу российской культуры», — говорится в некрологе.

В 1965-67 годах Алексей Федорович проходил службу в команде актеров-военнослужащих и сразу после был приглашен в труппу театра. Он окончил актерский факультет ГИТИСа. Был награжден орденом «За верность долгу» 2 степени и медалью «За заслуги в культуре и искусстве».

Отмечается, что артист выступал с концертами в воинских частях и дальних гарнизонах Армии и Флота.

О причинах смерти не сообщается. Также пока нет информации о дате и месте похорон.

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