Умер в возрасте 73 лет заслуженный артист России, кукловод Анатолий Заворуев

Умер заслуженный артист России, кукловод Анатолий Заворуев. Ему было 73 года.

Причина и обстоятельства смерти деятеля культуры не раскрываются. Известно, что прощание с Анатолием Викторовичем состоится 29 декабря в 17:00 в зале Липецкого государственного театра кукол.

Смерть Заворуева подтвердили в Управлении культуры и искусства Липецкой области.

«Ушел из жизни человек потрясающего обаяния, остроумия, музыкальности. Он был актером самобытным, ярким, темпераментным, ритмичным, легко и прекрасно работал с куклами. Мастерски владел различными приемами техники вождения кукол», — говорится в некрологе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

В 1969 году Анатолий Заворуев начал свою карьеру в Липецком государственном театре кукол и на протяжении многих лет создавал целую галерею театральных образов.

В 1990 году занесен в Книгу Почёта граждан Липецкой области.

Ранее на 84 году жизни умер четырехкратный чемпион СССР по хоккею с шайбой Валерий Кузьмин. С 1958 по 1972 годы он был игроком «Спартака», проведя за команду в общей сумме 386 матчей.