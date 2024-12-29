На 87-м году жизни умер режиссер и актер Найджел Бьюсст. Об этом сообщает «Российская газета».

Режиссер, сценарист и актер из Австралии Найджел Бьюсст скончался в возрасте 86 лет. Причина смерти артиста не раскрывается.

Бьюсст родился в Мельбурне, еще молодым специалистом он отправился на стажировку в лондонскую компанию Shepparton Studios. После он вернулся в Австралию, где в 1963 году состоялся его дебют в роли режиссера. Лишь спустя семь лет после этого Бьюсст впервые сыграл роль в картине, срежесированной им самим.

Наиболее известной работой Бьюсста стала картина «Компо» с Джереми Стэнфордом в главной роли.

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