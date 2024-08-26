Трагический случай: умерла известный театровед Юлия Генделева

В возрасте 55 лет умерла заведующая литературной частью Музыкального театра Карелии Юлия Генделева. Она погибла в результате несчастного случая.

23 августа с Генделевой произошел несчастный случай. Театровед, как пишет factornews.ru, утонула на своей даче.

Родные Юлии и ее коллектив тяжело переживают утрату.

«Для многих из нас она была не только коллегой по работе, но и близким человеком. Мы глубоко скорбим», — сказано в некрологе, опубликованном в сообществе театра.

О дате прощания с театроведом сообщат позже.

Юлия Генделева окончила филологический факультет ПетрГУ и факультет театроведения Санкт-Петербургской театральной академии. С 2011 года стала членом Союза театральных деятелей России, работала в жюри театральных фестивалей. В Музыкальном театре Карелии Юлия проработала 24 года и написала о нем книгу, в которой содержатся подробные сведения о репертуаре, труппе и гастролях учреждения.

Причину смерти театроведа установят правоохранительные органы.

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