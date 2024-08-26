Скоропостижно скончался спецкор «Литературной газеты» Александр Самойленко

23 августа скоропостижно скончался журналист, писатель, специальный корреспондент «Литературной газеты» Александр Самойленко. Об этом сообщает Kp.ru.

Причина смерти писателя не уточняется.

Самойленко проработал 30 лет в «Литературной газете». Он занимал должность специального корреспондента по Казахстану. Журналист написал множество книг — по двум из них сняли фильмы. 13 лет он прожил в Калуге и продолжал свою деятельность в газете.

27 августа в 10.00 состоится прощание с Александром Самойленко. Церемония пройдет в похоронном доме по адресу Грабцевское шоссе, 101.

Ранее ушла из жизни в возрасте 55 лет заведующая литературной частью Музыкального театра Карелии Юлия Генделева. Причиной ее смерти стал несчастный случай.

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