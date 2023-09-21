Умерла актриса из фильма «Сказка о царе Салтане» Нина Беляева

В Москве умерла 92-летняя советская актриса театра и кино Нина Беляева. Она известна по роли в фильме «Сказка о царе Салтане». Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, знаменитость скончалась от острой сердечной недостаточности. Женщина жила в своей квартире на Ракетном бульваре, где и умерла.

По информации «Известий», тело актрисы нашел ее брат Анатолий, который проживает вместе с ней.

Напомним, что Беляева родилась в Ульяновске. Она училась в Щукинском училище, которое закончила в 1957 году. Она участвовала в съемках таких фильмов, как «Сказка о царе Салтане», «Яблоко раздора», «Свет далекой звезды» и «Шли солдаты». Кроме того, артистка выходила на сцену Театра Сатиры и РАМТ.

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