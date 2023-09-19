Умерла советская актриса из фильма «Вам и не снилось» Любовь Майкова

Скончалась советская актриса театра и кино Любовь Майкова. Зрителям она стала известна после ролей в фильмах «Вам и не снилось» и «Забытая мелодия флейты». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на базу агрегатора «Кино-театр.ру».

Как стало известно, звезда кинематографа ушла из жизни 18 сентября. Однако причина смерти не разглашается. Также неизвестно, болела ли она в последние годы жизни.

Любовь Майкова активно снималась в фильмах в начале своей карьеры. После окончания ГИТИСа в 1980-м году она дебютировала на экране. Актриса снималась у самых именитых режиссеров, среди них Александр Панкратов-Черный и Эльдар Рязанов.

Кроме того, Майкова была основателем театра Малая Драматическая Труппа. На сцене она появлялась в самых разнообразных образах и участвовала во многих постановках. Однако в конце 80-х годов артистка приняла решение перебраться в США. Она обосновалась в городе Сиэтл, и там жила.

Ранее умер 76-летний советский и американский режиссер Михаил Хусид. Причина смерти кинематографиста не уточняется.