Мать Алексея Янина раскрыла детали приватных похорон актера 22 сентября

Актер Алексей Янин, на протяжении восьми лет боровшийся с последствиями тяжелого инсульта, скончался 19 сентября. Последние дни жизни он провел в реанимации и ушел, так и не придя в сознание. Теперь его родные активно готовятся к похоронам, которые должны пройти уже 22 числа. Мама умершего пообщалась с журналистами kp.ru и поделилась некоторыми подробностями траурного мероприятия.

Как и говорилось ранее, прощание с артистом будет приватным, то есть на него не будут впускать всех желающих. По словам родительницы Янина, их семья слишком устала от повышенного внимания. К тому же сын актера не хочет видеть посторонних и сотрудников прессы – он их тяжело переносит.

В основном ожидаются только родственники, близкие друзья и коллеги Алексея по театру. Все они в курсе, где будут проходить поминки, помещение уже арендовано.

«На самом деле, людей будет довольно много. Я не знаю, сколько точно человек придут на кладбище, но только на поминках ожидается больше 70», - призналась Ольга Андреевна.

Организация похорон легла на плечи не только родителей умершего актера, но и его жены Дарьи. Именно она сообщила, что сердце Алексея перестало биться.

Напомним, что известие о смерти Янина приходило еще в первых числах сентября. Тогда мошенники от лица представителей больницы сообщили жене артиста, что он скончался. Однако позже выяснилось, что все это неправда.

Ранее стало известно, для каких звезд шоу-бизнеса уход Алексея Янина стал тяжелым ударом.