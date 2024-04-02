Умерла заслуженная артистка России, оперная певица Нина Чигирева. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр культуры Якутии Афанасий Ноев.

Нина Чигирева скончалась на 70-м году жизни в Якутии. О причинах смерти заслуженной артистки России не сообщается.

«От имени Министерства культуры и духовного развития РС (Я) и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Светлая память о Нине Николаевне Чигиревой навсегда останется в нашей памяти», — написал Ноев.

Нина Чигирева являлась известной оперной певицей. В 1987 году она стала ведущей солисткой Государственного театра оперы и балета республики Саха (Якутия). Чигирева ездила с гастролями по всему миру. За годы творчества она выпустила несколько сольных альбомов. С 1997 г. певица преподавала в Высшей школе.

Ранее мы писали о том, что советская актриса и певица Дануте Диргинчюте умерла на 82-м году жизни.