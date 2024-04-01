Умерла 97-летняя актриса сериала «Бэтмен» Барбара Раш. О смерти знаменитости сообщает зарубежное издание Fox News.

На 98-м году жизни умерла Барбара Раш. Что стало причиной ее смерти — не уточняется. Также нет данных о том, где пройдет церемония прощания.

«Умерла Барбара Раш, обладательница «Золотого глобуса» за фильмы «Оно пришло из космоса» и «Пейтон Плейс»», — сообщает источник.

Отметим, что Раш является обладательницей «Золотого глобуса» в номинации «самый многообещающий новичок среди женщин». Она получила награду за съемки в фильме «Оно пришло из далекого космоса». Также в ее фильмографии есть такие проекты, как «Фантастический остров», «Она написала убийство» и «Бэтмен».

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