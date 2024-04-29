Умерла 94-летняя народная артистка России Зоя Зелинская. О смерти актрисы сообщил Театр сатиры.

Пресс служба театра не стала называть причину смерти. Также в заведении не уточнили, где пройдет церемония прощания.

Зоя Николаевна дебютировала на сцене Театра сатиры в 1954 году. За 70 лет работы она сыграла во многих известных постановках. Речь идет про такие спектакли, как «Грустно, но спешно», «Как пришить старушку», «Клоп», «Баня», «А был ли Иван Иванович?», «Трехгрошовая опера», «Дом, где разбиваются сердца», «Самоубийца», «Идеальный муж», «Будем знакомы».

Также Зелинская снималась в кино.

«Коллектив театра приносит глубокие соболезнования родным и близким Зои Николаевны», — заявила пресс-служба.

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