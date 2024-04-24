Умер 77-летний солист Самарского театра оперы и балета Зураб Базоркин. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Выдающийся артист, музыкант, преподаватель и деятель в области музыки, чье творчество стало значимым явлением в культурной жизни Самарского региона, ушел из жизни 24 апреля.

Зураб Идрисович завершил обучение в Московской консерватории. С 1976 года он был солистом Самарского театра оперы и балета, где проработал почти полвека. Он был назван Народным артистом Республики Ингушетия и удостоен медали Чеченской республики «За высокие достижения».

Базоркин был одним из наиболее известных представителей оперной труппы театра. Он исполнял сложные партии лирического и драматического баритона. На сцене он создал множество ярких музыкальных и сценических образов, среди которых - Григорий Грязной, Онегин, Князь Игорь, Владимир Галицкий, Эбн-Хакиа, Елецкий, Томский, Ренато, Амонасро и другие. Его обширный камерный репертуар включал свыше 200 произведений композиторов различных эпох и стилей.

На сайте театра сообщается, что прощание с артистом состоится 25 апреля 2024 года в 14:30 в Колонном зале.

Ранее мы писали о том, что умерла полуфиналистка «Мисс Мира» Диведжа Смит. Много лет она боролась с раком, но победить серьезную болезнь не удалось. В 2005 году она удостоилась титула «Мисс Мира Южная Африка», а также после стала полуфиналисткой «Мисс Мира».