Умерла 93-летняя вдова писателя Синявского Мария Розанова

Ушла из жизни 93-летняя издательница Мария Розанова. Об этом сообщает РБК.

Умерла 93-летняя вдова Андрея Синявского и мать французского писателя Егора Грана. Что стало причиной ее смерти — не уточняется. Также нет данных о том, где пройдет церемония прощания. Отмечается, что через 2 недели ей могло бы исполниться 94.

Напомним, что Розанова закончила факультет искусствоведения МГУ. После этого она работала экскурсоводом и преподавала в театральном училище. В августе 1973 года издательница и ее супруг уехали во Францию.

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